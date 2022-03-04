Газета Парламента и Правительства Республики Абхазия
Издается с сентября 1991г.
Сухум. 21 февраля 2022. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания сделал заявление в связи с признанием Россией государственного суверенитета и независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.Политика
Сухум. 21 февраля 2022. Апсныпресс. 22 февраля в Москве в УСК «Крылья Советов» пройдет шоу «Лига Ставок. Вечер бокса», в рамках которого состоится десятираундовый бой нашего соотечественника Харитона Агрба с колумбийцем Брайамом Рико (15-3, КО 13).Спорт
Сухум. 21 февраля 2022. Апсныпресс. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 565 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 296 из них, сообщает оперштаб.Здравоохранение
Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с представителями Управления капитального строительства и Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству провели мероприятия по выявлению некачественных работ на объектах, включенных в Инвестпрограмму 2015-2017 годов. Как сообщается на сайте СГБ, мероприятия были осуществлены по поручению Президента РА Аслана Бжания.Политика
Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия, на котором рассмотрели и приняли свыше 10 вопросов. Правительство утвердило правила рыболовства, которые впредь буду регулировать деятельность юридических и физических лиц, занимающихся ловом рыб, ограничения в этой сфере. Документ разработан Минсельхозом совместно с Институтом экологии АНА и нацелен в первую очередь на создание условий для естественного воспроизводства водных биологических ресурсов, сохранение популяции рыб при жестком регулировании промышленного лова. Однако, как было отмечено на заседании Правительства, данный нормативный акт должен повлечь и изменения в законодательстве.Политика
Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и начал блокировать VPN в республике в начале октября 2021 года. Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии, заявил директор оперативно-технического управления «Черноморэнерго» Руслан Кварчия. По его словам, снижение нагрузок на энергетику наблюдалось в первые два дня, затем майнеры Абхазии нашли обходные пути.Политика
Состоялось общее собрание Академии наук Абхазии, приуроченное ко Дню науки, который научная общественность отмечает 30 октября. Открывший собрание президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа поздравил с профессиональным праздником ученых Абхазии и всех, кто работает в сфере науки. Он отметил, что с момента создания Академии наук – а она была создана по инициативе Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба – прошло 24 года. И следующий год для Академии юбилейный.Общество
К 105-летию со дня рождения известного абхазского ученого Шалвы Денисовича Инал-ипа Из воспоминаний Владимира Джамаловича Авидзба – Полномочного представителя Абхазии в Турции (1994 – 2014 гг.). Профессиональный историк и журналист (кандидат исторических наук и заслуженный журналист Республики Абхазия) В.Авидзба все 20 лет пребывания в этой стране вел дневник: каждый день, каждый месяц, каждый год. И потому таких дневников – 20. В них зафиксированы факты из жизни многотысячной абхазской диаспоры, разноплановая деятельность Полпредства и стамбульского Комитета солидарности с Абхазией, рассказы о дружеских контактах с соотечественниками, собранные и записанные им истории полуторавековой давности, сохраненные в семьях абхазских махаджиров, и многое другое.Общество
Новые возможности для сотрудничества Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии по приглашению ТПП Карачаево-Черкеской Республики с 8 по 10 октября приняла участие в I Международном молодежном бизнес-форуме, проходившем на территории курортного города Теберда. В состав делегации, которую возглавляла начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы, вошли молодые индивидуальные предприниматели – члены ТПП РА, члены Ассоциации молодых предпринимателей Абхазии Камила Квициния (производство с/х продукции), Астан Ардзинба (торговля), Даут Амичба (торговля), Томас Джикирба (производство металлоконструкций), а также автор этих…Экономика
Сухум. 21 февраля 2022. Апсныпресс. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 565 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 296 из них, сообщает оперштаб.Здравоохранение
Сухум. 21 февраля 2022. Апсныпресс. 22 февраля в Москве в УСК «Крылья Советов» пройдет шоу «Лига Ставок. Вечер бокса», в рамках которого состоится десятираундовый бой нашего соотечественника Харитона Агрба с колумбийцем Брайамом Рико (15-3, КО 13).Спорт
янв 09, 2017 Rate: 0.00
фев 24, 2022 Rate: 0.00
фев 10, 2017 Rate: 0.00