марта 04, 2022

Газета Парламента и Правительства Республики Абхазия

Издается с сентября 1991г.

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Политика

  • Инспекция по объектам

    Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с представителями Управления капитального строительства и Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству провели мероприятия по выявлению некачественных работ на объектах, включенных в Инвестпрограмму 2015-2017 годов. Как сообщается на сайте СГБ, мероприятия были осуществлены по поручению Президента РА Аслана Бжания.

    Политика
    нояб 02, 2021
  • Итоги заседания Кабинета Министров от 28 октября 2021 года

    Итоги заседания Кабинета Министров от 28 октября 2021 года

    Состоялось очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия, на котором рассмотрели и приняли свыше 10 вопросов. Правительство утвердило правила рыболовства, которые впредь буду регулировать деятельность юридических и физических лиц, занимающихся ловом рыб, ограничения в этой сфере. Документ разработан Минсельхозом совместно с Институтом экологии АНА и нацелен в первую очередь на создание условий для естественного воспроизводства водных биологических ресурсов, сохранение популяции рыб при жестком регулировании промышленного лова. Однако, как было отмечено на заседании Правительства, данный нормативный акт должен повлечь и изменения в законодательстве.

    Политика
    нояб 02, 2021
  • Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта

    Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта

    Государственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют и начал блокировать VPN в республике в начале октября 2021 года. Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта для энергетики Абхазии, заявил директор оперативно-технического управления «Черноморэнерго» Руслан Кварчия. По его словам, снижение нагрузок на энергетику наблюдалось в первые два дня, затем майнеры Абхазии нашли обходные пути.

    Политика
    нояб 02, 2021

Общество

  • В Академии Наук Абхазии отметили День Науки

    В Академии Наук Абхазии отметили День Науки

    Состоялось общее собрание Академии наук Абхазии, приуроченное ко Дню науки, который научная общественность отмечает 30 октября. Открывший собрание президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа поздравил с профессиональным праздником ученых Абхазии и всех, кто работает в сфере науки. Он отметил, что с момента создания Академии наук – а она была создана по инициативе Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба – прошло 24 года. И следующий год для Академии юбилейный.

    Общество
    нояб 02, 2021
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  • Гражданин, ученый Апсны

    Гражданин, ученый Апсны

    К 105-летию со дня рождения известного абхазского ученого Шалвы Денисовича Инал-ипа Из воспоминаний Владимира Джамаловича Авидзба – Полномочного представителя Абхазии в Турции (1994 – 2014 гг.). Профессиональный историк и журналист (кандидат исторических наук и заслуженный журналист Республики Абхазия) В.Авидзба все 20 лет пребывания в этой стране вел дневник: каждый день, каждый месяц, каждый год. И потому таких дневников – 20. В них зафиксированы факты из жизни многотысячной абхазской диаспоры, разноплановая деятельность Полпредства и стамбульского Комитета солидарности с Абхазией, рассказы о дружеских контактах с соотечественниками, собранные и записанные им истории полуторавековой давности, сохраненные в семьях абхазских махаджиров, и многое другое.

    Общество
    нояб 02, 2021
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Экономика

  • Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии приняла участие в бизнес-форуме в КЧР

    Ассоциация молодых предпринимателей Абхазии приняла участие в бизнес-форуме в КЧР

    Новые возможности для сотрудничества Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии по приглашению ТПП Карачаево-Черкеской Республики с 8 по 10 октября приняла участие в I Международном молодежном бизнес-форуме, проходившем на территории курортного города Теберда. В состав делегации, которую возглавляла начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы, вошли молодые индивидуальные предприниматели – члены ТПП РА, члены Ассоциации молодых предпринимателей Абхазии Камила Квициния (производство с/х продукции), Астан Ардзинба (торговля), Даут Амичба (торговля), Томас Джикирба (производство металлоконструкций), а также автор этих…

    Экономика
    нояб 02, 2021

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