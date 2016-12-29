РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ АБХАЗИИ



На встрече с ведущими спортсменами страны Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил главные спортивные достижения в 2016 году, а также перспективы развития спорта в республике.

Президент подчеркнул, что самое главное в спорте – это желание победить. Обращаясь к спортсменам, он напомнил: «Рядом с вами есть тренеры, которые готовы и днем и ночью заниматься с вами. И результаты важны не только для вас. Ваши спортивные достижения повышают авторитет Абхазии».

В завершение встречи Президент и спортсмены обменялись памятными подарками.

Номер: 138

Выпуск: 3461

Рубрика: политика

Автор: Апсныпресс

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – АНСАМБЛЮ «АФЫРТЫН»



Младшая группа Гагрского хореографического ансамбля «Афыртын» (художественный руководитель Лев Кецба) приняла участие в Международном конкурсе «GRAND PREMIUM», проходившем в Санкт-Петербурге. Нашим танцорам пришлось конкурировать с лучшими коллективами из разных стран мира.

По словам Л.Кецба, «организаторы этого фестиваля в течение года в России и за рубежом проводят конкурсы. Занявшие призовые места ансамбли в конце года выступают в Санкт-Петербурге. В этом году мы на конкурсе «Территория талантов» удостоились Гран-при и поэтому получили приглашение в Санкт-Петербург».

Номер: 138

Выпуск: 3461

Рубрика: общество

Автор: Апсныпресс

В СВЯЗИ С АВИАКАТАСТРОФОЙ ТУ-154 НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ



Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Бганба направил письма соболезнования Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину, Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Семену Григорьеву.

В соболезнованиях, в частности, говорится:

«Граждане нашей страны потрясены этой страшной трагедией. Мы разделяем боль невосполнимой утраты с родными и близкими погибших, со всеми россиянами.



Номер: 138 | Выпуск: 3461 | Рубрика: политика | Автор: Апсныпресс |

80 ЛЕТ БЕЗ НЕСТОРА. НО ОН ЖИВ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ



«28 декабря 1936 года, в 4 часа 30 минут утра, в Тбилиси от сердечного приступа скончался председатель ЦИК Абхазской АССР Н.А.Лакоба». Такое правительственное сообщение потрясло Абхазию, всех в большой Советской стране, кто знал, как писала в те дни газета «Правда», этого «испытанного большевика, неутомимого руководителя социалистического строительства Абхазии товарища Нестора Аполлоновича Лакоба». Но правду скрыть невозможно. Абхазия знает, ее Нестор, самобытный, первый хозяйственник молодой Абхазской республики, пользующийся безграничным доверием и любовью своего народа, подло и коварно убит, отравлен Лаврентием Берия. Скорбь Абхазии велика, искренна, безутешна.

Номер: 138

Выпуск: 3461

Рубрика: политика

Автор: Лилиана ЯКОВЛЕВА

ДАУР ТАНИЯ ПРИЗНАЛСЯ В СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ



В дежурную часть Гулрыпшского районного отдела внутренних дел 23.12.2016 г. поступило телефонное сообщение о краже денежных средств из отдела образования Администрации района.

После выезда оперативно-следственной группы на место было установлено, что в ночь с 22 на 23 декабря текущего года неустановленным лицом, проникшим в здание Администрации Гулрыпшского района, путем отжатия оконной рамы на первом этаже была совершена кража денег в сумме 2 980 000 из сейфа в кабинете бухгалтера отдела образования. Сейф был открыт путем подбора ключей. Данные денежные средства принадлежали отделу образования Администрации района.

Номер: 138

Выпуск: 3461

Рубрика: общество

Автор: Апсныпресс

ЗА ПЛАНАМИ ДОЛЖНА ПОСЛЕДОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ



Актуальное интервью

Вот и еще один год, наполненный событиями, датами, которые кого-то радовали, кого-то огорчали, кого-то обнадеживали, кому-то давали силы преодолевать трудности, чтобы идти вперед, завершает свой неумолимый бег. Как мы его прожили, зависело от каждого из нас и от всех нас вместе. А как прожил Гудаутский район этот год мы вспоминали с главой Администрации района Русланом Ладария. Конечно, в одном газетном материале охватить все стороны деятельности не представляется возможным, но основные ее направления и стали темой нашего разговора.

– Скоро всеми любимый праздник. В центре города установлена елка – главная новогодняя красавица. Руслан Михайлович, с наступающим Новым годом! Давайте вспомним, каким был год уходящий и заглянем в будущее.

Номер: 138

Выпуск: 3461

Рубрика: общество

Автор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА»

О ГЛАВНОМ ДОКУМЕНТЕ ГРАЖДАНИНА



Как известно, в мае этого года началась замена внутренних абхазских паспортов. Однако из-за возникших сложностей при его получении многие наши граждане стали выкладывать в социальные сети возмущенные комментарии в адрес сотрудников паспортной службы. Это и послужило поводом для пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Абхазии с участием представителей паспортного Управления МВД республики, которые рассказали о том, как проходит паспортизация и каковы ее итоги.

Начальник паспортного Управления МВД РА Эдуард Манаргия подтвердил, что трудности есть, и связаны они как с подготовкой специалистов, так и с техникой. Было установлено новое оборудование, которого раньше в Управлении не было. Оно устанавливалось специалистами из Российской Федерации, причем сотрудниками не государственных органов, а частной компании. С трудностями на сегодняшний день работники паспортной службы практически справились. Осталось установить оборудование в г. Гале и поселке Бзыпте. Во всех районах уже осуществляется прием документов. Обработано более 3 000 бланков нового образца и еще 1200 паспортов находятся в производстве.

Номер: 138

Выпуск: 3461

Рубрика: политика

Автор: Эсма АРДЖЕНИЯ

МЫ ДЕЛАЕМ ПОЛЕЗНУЮ И ВАЖНУЮ РАБОТУ



Конец года – это в первую очередь подведение итогов. Хотим представить вам небольшой отчет о работе, проделанной подразделениями ТПП в 2016 году.

Главной задачей для нас остается контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов. За отчетный период составлен 1651 акт независимой экспертизы по определению страны происхождения товаров. В связи с ливневыми дождями, прошедшими в ночь с 3 на 4 августа 2016 года, был подсчитан ущерб, нанесенный стихией предпринимателям в Сухуме и в Очамчырском районе. Выполнялись работы по оценке рыночной стоимости имущества, в том числе и по постановлению судебно-следственных органов. Давались консультации по товарной экспертизе, экспертизе страны происхождения товаров и другим вопросам.



Номер: 138 | Выпуск: 3461 | Рубрика: экономика | Автор: Пресс-служба ТПП РА |

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ!



От имени коллектива Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия примите искренние поздравления с наступающим Новым, 2017, годом!

Прошедший год был для всех нас непростым, и все же, несмотря ни на что, пусть в памяти останутся только добрые и приятные воспоминания о нем; и это позволит нам с оптимизмом глядеть в будущее.

Традиционно от нового года мы ожидаем больших перемен. Поэтому от всей души желаем всем жителям Абхазии, чтобы наступающий год стал успешнее предыдущего и предоставил больше возможностей для самореализации. Чтобы 2017 год принес всем нам удачу в делах, а в дома – достаток и спокойствие. Пусть в наших семьях царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей согревает в любую минуту.

Номер: 138

Выпуск: 3461

Рубрика: общество

Автор: Пресс-служба ТПП РА

СОЙТИСЬ ВОЕДИНО В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ СВОБОДНОМ



(К 80-летию коварного убийства Н.Лакоба в Тбилиси 26 декабря 1936 г.)

«Сыночек ты мой,

Мать ослепшая твоя,

Не за братьев ли своих,

Тех, что за морем,

Голову свою ты сложил?»

(Из причитаний матери Нестора Лакоба горемычной Шьахусны Джергениа над гробом злодейски убиенного своего старшего сына. Подстрочный перевод с абхазского – автора настоящей статьи).



Номер: 138 | Выпуск: 3461 | Рубрика: политика | Автор: Якуб ЛАКОБА, председатель политсовета Народной партии Абхазии |

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